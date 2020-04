Frankrijk zet zich schrap: nog eens vier weken in quarantaine

De Fransen moeten nog even op hun tanden bijten. De quarantainemaatregelen worden met vier weken verlengd. ,,Ik snap dat het zwaar is. Maar de strenge regels blijven gehandhaafd. Ze tonen hun nut’’, zei president Macron vanavond tijdens een toespraak op televisie. Hij wees er bijvoorbeeld op dat het aantal mensen op de ic’s nu al een paar dagen afneemt.

De quarantaine in Frankrijk geldt dus in elk geval nog tot 11 mei. Daarna breekt ‘een nieuwe etappe’ aan, zei Macron. ,,Als de situatie is verbeterd, kunnen de regels daarna worden versoepeld.’’ Zo mogen bedrijven die zijn gesloten bijvoorbeeld weer aan het werk. Scholen worden geleidelijk weer geopend. Cafés en restaurants blijven wel voor onbepaald tijd nog dicht na 11 mei.

,,We gaan ook het aantal testen flink opvoeren. We gaan mensen op vrijwillige basis volgen met een app. En na 11 mei zullen er voor iedereen die dat wil, mondkapjes beschikbaar zijn.’’

De tv-toespraak was een belangrijk moment voor de president én voor de Fransen. In Frankrijk zijn bijna 15.000 doden gevallen door corona. Daarmee hoort het bij de zwaarst getroffen landen in Europa.

Communicatie

Bijna de helft van de Fransen vindt dat Macron en zijn regering de afgelopen weken slecht communiceerden over de coronacrisis. Die ontevredenheid wilde hij op televisie wegnemen. Hij erkende dat er fouten zijn gemaakt en dat niet alles goed is gegaan. Daarover zal de regering later verantwoording afleggen, zei hij.

In Frankrijk werden de quarantainemaatregelen half maart afgekondigd. In eerste instantie was dat voor twee weken, daarna werden ze verlengd tot half april. Daar komen nu dus nog eens vier weken bij.

Fransen mogen alleen hun huis nog uit om dwingende redenen en zijn dan verplicht een officieel document bij zich te hebben. De politie controleert ook. In de eerste twee weken alleen al werden 359.000 boetes uitgedeeld aan mensen die zonder goede reden op straat liepen of reden.

Vertrouwen

Een week geleden werd nog een peiling gehouden onder de Fransen over de maatregelen. Toen zei bijna 60 procent geen moeite te hebben met de quarantaine. Zo’n 86 procent zei zelfs dat de beperkingen van kracht konden blijven, zolang het gevaar van besmetting bestaat. Ongeveer de helft van de Fransen zei toen vertrouwen in de regering te hebben als het gaat om de aanpak van corona.

In Frankrijk wordt ook gevreesd voor de economische gevolgen op lange termijn. De laatste weken zijn al vele miljoenen werknemers naar huis gestuurd, omdat bedrijven de deuren sloten. De regering verwacht dat het land in een zware recessie komt, met een economische groei van -6 procent dit jaar. Met een steunpakket van 100 miljard euro probeert de regering ondernemers en personeel bij te staan.

Macron kondigde vanavond aan dat hulp aan gedupeerde bedrijven en werknemers wordt uitgebreid. De regering zal daarover komende week beslissingen nemen. Ook komt er een speciaal plan om het toerisme en de cultuursector te ondersteunen.