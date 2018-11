Frankrijks beruchtste crimineel ging na ontsnapping shoppen in Parijs

De Franse krant reconstrueerde de drie maanden tussen de helikopterontsnapping van Faïd, in juli uit de gevangenis van Réau, en zijn arrestatie in de Parijse voorstad Creil, begin oktober. Hij zat daar een straf uit van 25 jaar voor een mislukte overval, waarbij een politieagente om het leven kwam. Frankrijks beruchtste crimineel werd opgepakt nadat hij verkleed als streng islamitische vrouw onder een boerka zijn schuiladres was binnengegaan.