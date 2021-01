Frans corona-advies: niet meer praten of bellen in openbaar vervoer

Dat staat in een officieel advies van de prestigieuze Nationale Academie van Medische Wetenschappen. De Academie is één van de belangrijkste adviesorganen van de Franse regering op medisch gebied. Er zijn ook twee Nederlandse wetenschappers lid: biochemicus Hendrik Coenraad Hemker en psychiater Rutger van der Gaag.

,,In het openbaar vervoer is het onmogelijk om goed afstand te houden tot anderen’’, schrijft de Academie. Het verplichte mondkapje in trein en tram biedt bovendien geen 100 procent veiligheid. De medici komen daarom nu met ‘de heel simpele voorzorgsmaatregel’: zwijg! De Fransen moeten in het openbaar vervoer hun lippen op elkaar houden en hun telefoon in hun zak.