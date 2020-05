Frans gehucht kiest transgender-burgemeester

Marie Cau (55) – ‘volledig vrouw sinds vijf jaar’- loopt de komende jaren met een blauw-wit-rode sjerp in het noord-Franse gehucht Tilloy-lez-Marchiennes, vlakbij de Belgische grens. Dit weekeinde wees de gemeenteraad haar aan als nieuwe burgemeester. De stemming was vrijwel unaniem: 14 raadsleden stemden voor, één stem bleek ongeldig.

Quote Mijn derde voornaam bij mijn geboorte was al Marie Marie Cau ,,Ik ben niet gekozen omdat mensen voor of tegen mij zijn als transgender. Ze hebben me gekozen vanwege mijn verkiezingsprogramma’’, vertelde Cau in de lokale pers. ,,Dat maakt het zo interessant: dat ik als normaal wordt gezien.’’

Cau, moeder van drie kinderen, woont al 20 jaar in het dorpje. Ze was van huis uit landbouwingenieur maar specialiseerde zich later in de informatica. Haar parttime functie van burgemeester gaat ze combineren met haar werk in haar eigen ICT-bedrijf.

Zo’n 15 jaar geleden begon Cau naar eigen zeggen haar ‘geleidelijke transformatie’ van man naar vrouw. ,,Mijn naam hoefde ik niet te veranderen: mijn derde voornaam bij mijn geboorte was al Marie en sinds twee jaar laat ik me ook zo noemen.’’

In LGBT-kringen is verheugd gereageerd. ,,Voor zover wij weten is dit de eerste keer dat een transgender burgemeester wordt in Frankrijk’’, laat de nationale transgendervereniging ANT weten. ,,Misschien zijn er wel meer, maar die hebben het dan niet openbaar gemaakt.’’

Geaccepteerd

In Frankrijk is de LGBT-gemeenschap nog lang niet zo geaccepteerd als in veel andere landen. Vorig jaar werden 1870 gevallen van verbaal of fysiek geweld gemeld bij de politie: 36 procent meer dan het jaar ervoor. ,,Dat laat zien hoe diep homofobie en transfobie nog in onze samenleving geworteld zijn’’, zei het ministerie van Binnenlandse Zaken bij de presentatie van de cijfers.