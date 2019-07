Frans Timmermans wordt geen voorzitter van de Europese Commissie

Levenslang voor doden van Nederlan­der Willem Geertman in Filipijnen

18:58 In de Filipijnen is een man veroordeeld tot levenslang voor de moord op de Nederlander. De destijds 67-jarige Geertman werd op klaarlichte dag doodgeschoten in de stad Angeles in het noorden van het land. Hij leefde al meer dan veertig jaar op de Filipijnen en hielp er boeren, stamleden en milieugroepen.