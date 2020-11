Franse aanbieders ‘corona-verklaringen’ fraudeerden op dezelfde wijze als Nederlandse oplichters

In de documenten staat dat de desbetreffende reiziger geen corona heeft, maar in werkelijkheid is die persoon helemaal niet getest op het virus. De oplichters, zes mannen en een vrouw, hadden tweehonderd van die neppe documenten op hun telefoon staan.

Paar tientjes

In Nederland kwam de fraude met coronavrij-verklaringen ook vrijdag naar buiten. De fraudeurs bieden de documenten voor een paar tientjes via WhatsApp en Snapchat aan. De verklaringen zijn nodig om landen als Duitsland, Marokko en Italië binnen te komen. Reizigers dienen het document, waarop staat dat een persoon recent negatief is getest op het coronavirus, vóór het instappen of bij aankomst in het land van bestemming te laten zien. Het moet de landen helpen in de strijd tegen corona.