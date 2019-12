Franse dakloze geniet nacht lang in supermarkt

‘s Morgens kwam het eerste personeel weer binnen en trof de man aan, in de directiekamer van de supermarkt. Hij zat daar met een kaasmesje in zijn handen en had een zijden pyjama over zijn kleren aangetrokken.



De medewerkers belden meteen de politie. Tegen de agenten zei de dakloze dat hij die nacht in de supermarkt ‘gegeten en gedronken’ had. Vervolgens had hij de deur van de directiekamer geforceerd om daar op een bank te kunnen slapen en het toilet te gebruiken.



De man ontkende dat hij de zijden pyjama had gestolen. Hij had hem gekregen van een vriendin, zei hij tegen de agenten, maar het zou best kunnen dat die vriendin de pyjama had gekocht in dezelfde winkel, voegde hij toe.



De 34-jarige man is officieel aangehouden en zal worden voorgeleid aan de rechter. Op internet wordt zijn actie volop becommentarieerd door Fransen. ,,Bravo! Deze dakloze heeft zichzelf in elk geval vast een leuke kerstavond bezorgd’’, schreef iemand. ,,Laat hem toch, met z’n camembert en flesje rode wijn. De regering kan beter op écht grote dieven jagen’’, was een ander commentaar.