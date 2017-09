Franse dakloze verdacht van verkrachten en doden zwangere vrouw

De vriend van de 23-jarige verpleegster in opleiding vond haar afgelopen woensdag naakt in bed, met een prop in haar mond en een blinddoek om. Autopsie wees uit dat de vrouw stikte door de prop in haar mond. Ook bleek ze te zijn verkracht en had ze ernstige verwondingen aan haar gezicht, waaronder een gebroken neus.



Op het lichaam van de vrouw werden dna-sporen gevonden, die naar de dakloze leidden. De man is vandaag aangehouden na een korte achtervolging. Hij probeerde nog te vluchten door een vrachtwagen te stelen, maar moest te voet verder toen hij werd klemgereden. De politie wist hem uiteindelijk aan te houden in Boucau.