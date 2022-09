Franse dieven vermomden zich als vrouwen in trein: 170 portefeuilles gevonden in flat

Tom (62) en zijn vrouw keerden terug naar hun flat in Charkov: ‘Blije thuiskomst, maar dan volgt een knal’

,,Blij weer thuis te komen in ons appartement met alle kleine dingen die we een half jaar geleden achterlieten. Maar al snel volgde het besef dat we beter niet langer konden blijven dan nodig.” De gevluchte Vlaming Tom Murrath (62) was afgelopen dagen terug in het ‘bevrijde’ Charkov en doet zijn verhaal. ,,Bij het vernielde huis van mijn vriend drong het door hoeveel geluk ik al heb gehad.”

14 september