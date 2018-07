Franse gendarmes jagen op blote billen

Inmiddels is het bewoonde deel van het eiland officieel opgedeeld in drie zones. In het ene deel, vooral langs de westelijke kust, wordt naaktlopen officieel ‘aangeraden’. In een tweede deel is naaktlopen ‘toegestaan’. En in een derde deel, onder meer bij de haven en op en rond de dorpsplaats is het juist weer ‘verboden’.



Maar het kan nog ingewikkelder. Op het dorpsplein mag je namelijk wel naakt lopen, maar niet naakt stilstaan. ,,Maar veel naturisten blijven wel staan op het plein, om met elkaar te praten. Dan moeten ze dus officieel kleren aan hebben. Zo niet dan komt de politie in actie’’, zegt ‘Hoofd Veiligheid’ van de gemeente, Fabrice Werber.



Het nieuwe morele politie-offensief is volgens de gemeente een reactie op klachten van de aangeklede bewoners. Die zouden verstoord zijn door de overdaad aan naakt. En regels zijn regels. ,,We handhaven alleen maar de wet’’, wordt gezegd op het stadhuis.