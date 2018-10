Franse meesterontsnapper Faïd gevonden in zijn geboorteplaats

Marokko ziet niets in EU-opvangcen­tra migranten

5:43 Marokko is niet van plan om op zijn grondgebied een centrum in te richten waar migranten zouden worden opgevangen in afwachting van hun eventuele asiel in Europa. Dat zegt de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita woensdag in de Duitse krant Die Welt.