Franse minister: Er is een fatwa uitgesproken tegen onthoofde leraar

video + update Aanslag Parijs: Tsjetsjeen­se dader (18) van onthoof­ding liet leraar aanwijzen bij school

17 oktober De man die gisteravond de keel doorsneed van een 47-jarige leraar in een voorstad van Parijs is een 18-jarige van Tsjetsjeense afkomst. Aboulakh A. stond niet bekend als geradicaliseerd en had geen strafblad. Hij had sinds maart een verblijfsvergunning als vluchteling in Frankrijk, bevestigde een woordvoerder van justitie op een persconferentie zaterdagmiddag.