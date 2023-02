‘Franse ontvoerder’ van Nederlandse zakenman opgepakt: ‘Dit is absoluut geen lieverdje’

marbellaIn de Zuid-Spaanse badplaats Fuengirola heeft de Spaanse politie opnieuw een Fransman gearresteerd in verband met de ontvoering van de Nederlandse zakenman Jamal B. uit Roosendaal twee jaar geleden. Dat bevestigt zijn Nederlandse advocaat. Het gaat alweer om de derde arrestatie in deze zaak. Naar ten minste twee andere ontvoerders wordt nog gezocht.

De politie in Zuid-Spanje begint langzamerhand een beeld te krijgen van de mannen die B. in de zomer van 2020 op spectaculaire wijze ontvoerden. Het zou gaan om een zeer gewelddadige bende uit Frankrijk, bestaande uit getrainde huurmoordenaars. Zij worden onder andere verantwoordelijk gehouden voor meerdere liquidaties en moorden aan de Costa del Sol.

Rijke zakenmannen

De criminelen zouden het vooral voorzien hebben op rijke zakenmannen. Op zondag 9 augustus 2020 horen de onderzoekers een gesprek waaruit blijkt dat de verdachten op zoek zijn naar een Nederlander van Marokkaanse afkomst. Ze spreken over de auto’s waarmee hij zich verplaatst - in het bijzonder een ‘aangepaste’ Mercedes Mansory -, de plaatsen waar hij vaak komt, hoe ze hem kunnen lokaliseren en dat er een aanslag op zijn persoon moet worden gepleegd. De mannen hebben het ook over een witgouden horloge van het luxemerk Richard Mille.

De vrouw van Jamal B.

Daarna volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Het Nederlandse doelwit wordt het weekend daarop bij een tankstation beroofd van zijn klokje met een geschatte waarde van zo’n 400.000 euro. Weer een week later wordt hij ontvoerd na een restaurantbezoek met zijn partner in Nuevo Andalucía, een residentiële wijk in Marbella vlakbij de exclusieve jachthaven. Twee voertuigen, waarvan eentje met blauw zwaailicht, rijden de Mercedes Mansory van de Nederlander omstreeks 22.00 uur klem vlakbij het restaurant. Uit de wagens springen acht mannen in politie-uniformen die hem onder bedreiging van vuurwapens dwingen uit te stappen en mee te komen. Het zijn als agenten verklede criminelen, blijkt al snel.

De vrouw van B. ziet het allemaal gebeuren. ‘Jamal werd in een voertuig gedwongen door een blond persoon met middellang haar en opvallende blauwe ogen. Ik zal nooit de blik in zijn ogen vergeten en ik zou hem herkennen als de Spaanse politie mij in de gelegenheid zou stellen een foto-onderzoek te doen’, zo verklaarde de vrouw in een open brief. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de Nederlander. ,,Het is de vraag of we hem ooit zullen vinden. De verdachten houden vooralsnog de kaken stijf op elkaar”, zegt de advocaat van B. Uit veiligheidsoverwegingen blijft hij liever anoniem. ,,Dit zijn absoluut geen lieverdjes. Ik ga er van uit dat mijn cliënt niet meer leeft.”

Enorme beloning

De dinsdag gearresteerde Fransman is een bekende van de Spaanse politie, meldt de Spaanse krant El Confidencial. Hij werd al enige tijd gezocht. Twee weken geleden werden al twee andere Fransen van 37 en 42 jaar aangehouden. Ook zij horen bij dezelfde bende. De politie heeft tevens een vierde verdachte in het vizier die momenteel al een straf uitzit in Frankrijk wegens een ander strafbaar feit. ,,Er wordt verder nog naar minimaal twee verdachten gezocht”, weet de advocaat. Hun identiteit is bekend. ,,Ze weten wie het zijn, de Spaanse politie zit er bovenop. En dat zou eens tijd worden, want het onderzoek lag ruim twee jaar stil.’’

Advocaat van Jamal B.

De familie van de man loofde eind januari een beloning van 100.000 euro uit voor degene die de gouden tip zou geven. De antinarcoticabrigade die bezig is met het onderzoek vermoedt dat er sprake is van een afrekening in het criminele circuit, maar zijn vrouw bestrijdt dat. Mogelijk wordt hij verward met een oom, Saïd Chaou, die wordt verdacht van drugssmokkel. In Marokko wordt hij ook verdacht van het financieel steunen van protesten in het noorden van het land. Hij was daar eerder parlementslid en is fel criticus van koning Mohammed VI.

