Franse oud-president Sarkozy schuldig bevonden aan illegale financiering campagne

Video Lava van vulkaan La Palma bereikt de zee, ‘lucht is nog veilig om in te ademen’

29 september Roodgloeiende lava van de actieve vulkaan die al anderhalve week het Canarische eiland La Palma teistert, bereikte gisteravond laat de Atlantische Oceaan. Er zijn nog steeds zorgen over giftige gassen die mogelijk vrijkomen als de lava in de zee komt, maar ‘vooralsnog is de luchtkwaliteit nog goed’.