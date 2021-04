Franse overheid betaalt psycholoog voor peuters met coronastress

In de praktijk mogen straks zelfs al peuters vanaf drie jaar oud naar een psycholoog. De bovengrens ligt bij 17 jaar. De overheid betaalt tien consulten. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die last hebben van stress of slapeloosheid.

,,We moeten onze inspanningen verdubbelen of zelfs verdrievoudigen’’, zei Macron tijdens zijn bezoek aan het ziekenhuis. ,,Kinderen en tieners krijgen klachten en dat komt bovenop de epidemie zelf waar we al mee te maken hebben.’’

Depressie

Hij sprak er onder meer met een meisje dat was opgenomen met een depressie. Ze vertelde dat ze bang was voor een nieuwe lockdown. ,,We doen er alles aan om dat te voorkomen’’, zei de president. Dat was opvallend want sinds begin deze maand gelden er in heel Frankrijk al weer nieuwe lockdown-maatregelen.

Uit een onderzoek in Toulouse bleek eerder dat 1 op de 5 kinderen een vorm van post traumatische stress ontwikkelde door alle beperkende maatregelen. Ze kregen bijvoorbeeld problemen omdat ze niet of beperkt hun huis uit konden. ,,Voorheen name we drie of vier kinderen per dag op met psychische klachten, nu zijn het er twaalf tot veertien’’, zei Isabelle Claudet van het kinderziekenhuis in Toulouse vorige maand.