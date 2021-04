Franse politie arresteert zeven voormalige linkse Italiaanse terroristen

De Franse politie heeft vanochtend op verzoek van de Italiaanse autoriteiten zeven voormalige linkse terroristen gearresteerd, waaronder leden van de Rode Brigades. Drie anderen waren bij de inval niet thuis en worden nu nog gezocht. De tien zijn in Italië veroordeeld voor terrorisme en moord en zijn in de jaren tachtig naar Frankrijk gevlucht om aan hun straf te ontkomen.

Na jaren van diplomatieke druk is de Franse overheid eindelijk gezwicht, voormalige Italiaanse terroristen worden uitgeleverd om hun straf in eigen land uit te zitten. Vier van de zeven terroristen die vanochtend in Parijs werden gearresteerd wacht een levenslange gevangenisstraf voor terroristische activiteiten in de jaren zeventig en tachtig, waaronder moord, gewapende overvallen en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Vijf waren ooit lid van de beruchte Rode Brigades, de andere twee van andere linkse terreurorganisaties als Lotta Continua (Oneindige Strijd). Er zijn nog drie voormalige Rode Brigadisten op de vlucht.

De Italiaanse premier Draghi reageerde opgetogen op het nieuws uit Parijs. „De herinnering aan die barbaarse acties leeft nog steeds in het geweten van de Italianen,” schrijft hij in een reactie.

Gerechtigheid

De actie van vanochtend is het resultaat van een ontmoeting tussen de ministers van justitie van beide landen, begin deze maand. De Italiaanse minister Marta Cartabia wees haar Franse collega op het feit dat voor een aantal van de voortvluchtige terroristen de straf binnenkort verjaard. Premier Draghi zou vervolgens in een telefoongesprek de druk op de Franse president Macron hebben opgevoerd, met de invallen van vanochtend als gevolg. In een reactie schrijft Macron de behoefte aan gerechtigheid te begrijpen. „Dit is ook onderdeel van de noodzaak Europese justitie te construeren, waarbij wederzijds vertrouwen centraal staat.”

Frankrijk is sinds de jaren tachtig een geliefd toevluchtsoord voor linkse Italiaanse terroristen, aangezien het land ze weigerde uit te leveren. Volgens de zogenaamde Mitterand Doctrine, genoemd naar wijlen president François Mitterand, was een deel van de Italiaanse anti-terrorisme wetgeving onrechtmatig. De voormalige president maakte vooral bezwaar tegen het veelvuldig gebruik van kroongetuigen in zaken tegen, in zijn ogen, vermeende terroristen. De voormalige Italiaanse revolutionairen waanden zich veilig in Frankrijk, tot de uitlevering van oud-Brigadist Cesare Battisti in 2004, daarmee kwam feitelijk een eind aan de Mitterand doctrine. Battisti vluchtte naar Brazilië en werd in 2018 uitgeleverd aan Italië.

Ontvoering

Met de arrestaties in Parijs is Italië weer een stap dichter bij het afsluiten van één van de bloedigste hoofdstukken van haar recente geschiedenis. Tussen 1969 en 1988 vielen er in de zogenaamde ‘Anni di Piombo’ (Jaren van Lood) 370 doden en ruim 1000 gewonden door bomaanslagen en moordpartijen. Linkse en rechtse terroristen hielden het land twintig jaar in een ijzeren greep, met de ontvoering van Aldo Moro in 1978 en de bomaanslag op het station van Bologna in 1980 als bloedige dieptepunten.