Franse politie houdt verdachte van aanslag Lyon aan

De Franse politie gaf bewakingsbeelden vrij, waarop de verdachte te zien is. Vlak voor en na de aanslag had de man zijn gezicht bedekt met een sjaal, maar op de video is zijn gezicht te zien. Op basis van het signalement kwam een grootscheepse klopjacht op de vermoedelijke aanslagpleger op gang.



Ook werden op resten van het explosief dna-sporen aangetroffen. Het dna leverde in de nationale databank van de Franse politie (FNAEG) geen match op met opgeslagen profielen. Het is onduidelijk of het dna-spoor daadwerkelijk van de verdachte afkomstig is. De aanslag is nog niet opgeëist.