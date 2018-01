Franse president zinspeelt op EU-partnerschap met Turkije

,,We zullen moeten bekijken of we onze relatie niet opnieuw kunnen bekijken. Niet binnen een integratieproces binnen de EU, maar in een samenwerkingsverband, een partnerschap.", zei Macron. Volgens de president is het zaak om Turkije als NAVO-lid 'verankerd' te laten blijven in Europa en dat de toekomst van dat land 'gericht op Europa en met Europa' moet zijn.



De relaties tussen de EU en Turkije waren ernstig bekoeld nadat verschillende Europese landen vorig jaar politieke campagnes van Turkse ministers niet toestonden. Het land hield destijds een referendum om de macht van de president uit te breiden. In Rotterdam werd de Turkse minister van familiezaken de mogelijkheid van een toespraak belet. Daarnaast liet Erdoğan zich beledigend uit over zijn NAVO-partners toen hij Europese landen beschuldigde van racisme, het helpen van terroristen en 'nazi-gedrag'.