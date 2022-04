Franse presidentskandidate Marine Le Pen beschuldigd van verduistering EU-geld

Het rapport is overgemaakt aan justitie in Frankrijk. Het parket van Parijs bevestigt aan het Franse persagentschap AFP dat het het document op 11 maart heeft ontvangen en dat het momenteel wordt geanalyseerd.

Marine Le Pen zat van 2004 tot 2017 in het Europees Parlement voor het extreemrechtse Front National, dat nu Rassemblement National heet. In die periode zou ze de middelen die het parlement vrijmaakt voor medewerkers, hebben gebruikt voor nationale politieke doeleinden, persoonlijke uitgaven en diensten aan commerciële bedrijven die nauw verbonden waren met FN of met Europa van Vrijheid en Naties, de rechts-populistische fractie in het Europees Parlement.

Volgens het Europees bureau voor fraudebestrijding (Olaf) gaat het in totaal om 600.000 euro, waarvan 137.000 euro door Marine Le Pen. Het bureau eist terugbetaling van dat geld. Naast de naam van Le Pen duiken ook de naam van drie andere voormalige FN-Europarlementsleden op in het rapport. Het gaat om haar vader Jean-Marie Le Pen, haar ex-partner Louis Aliot en Bruno Gollnisch, een lid van het partijbestuur van Rassemblement National.

Presidentsverkiezingen

De advocaat van Marine Le Pen, Rodolphe Bosselut, wijst erop dat de beschuldigingen dateren van meer dan tien jaar geleden. ,,Ik ben verbaasd over de timing van de onthulling”, zegt hij tegen AFP. Le Pen neemt het over een week in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen op tegen zittend president Emmanuel Macron.

Le Pen is niet gedagvaard, benadrukt haar advocaat ook nog. Het onderzoek loopt sinds 2006 en Le Pen is in het voorjaar van 2021 ondervraagd, zij het per post, zegt Bosselut. Hij noch Le Pen heeft het definitieve Olaf-rapport al kunnen inkijken.

Marine Le Pen werd in 2017 al vervolgd in een zaak rond fictieve tewerkstelling in het Europees Parlement. Ze zou het loon van partijmedewerkers hebben betaald met Europese middelen. Zelf ontkende ze die beschuldiging.