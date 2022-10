Franse rechter: natuur is belangrijker dan sneeuwkanonnen in skigebied

Wat is belangrijker: natuurbehoud of skiplezier? De rechtbank in Frankrijk heeft daarover een opmerkelijk vonnis gedaan.

Het Franse stadje La Clusaz, ten westen van de Mont Blanc, leeft van de wintersport. Op de 125 kilometer aan skipistes werken zo’n tweeduizend mensen. ,,Dat zijn zo’n dertienhonderd families’’, liet de burgemeester weten. De toeristen geven er bergen geld uit in de winkels en in de hotels. La Clusaz verdient 20 miljoen per jaar aan wintersport, dus de pistes zijn heilig. Maar er is een probleem: door de klimaatveranderingen is er steeds minder natuursneeuw.

Daar hadden de plaatselijke autoriteiten wat op bedacht: kunstsneeuw. En daar is water voor nodig, om de sneeuwkanonnen te bevoorraden. Er werd een plan opgesteld om een enorm waterbassin te bouwen van 148.000 vierkante meter groot, in een natuurgebied op een nabijgelegen berg. Het had wel een ecologisch prijskaartje: ruim 8 hectare aan bos, planten en dieren moest wijken. De aanleg zou deze maand beginnen. De kosten van 10 miljoen euro werden betaald door de autoriteiten.

Barricades

Vorige maand besloten activisten hun intrek te nemen in het natuurgebied. Ze bouwden er hutten, voerden actie, plaatsten barricades en ‘bezetten’ het gebied. ,,Door het waterbassin zouden bomen omgehakt worden en zouden 58 beschermde dier- en plantensoorten verdwijnen’’, zeiden de activisten van Extinction Rebellion.

Volledig scherm © AFP

De actie trok de aandacht. Franse media gingen er langs. Het Tweede Kamerlid van de Franse milieupolitieke partij De Groenen, Sandrine Rousseau, bezocht het ‘bezette’ gebied. ,,Ze willen hier omgerekend zestig olympische zwembaden met water neerzetten, om kunstsneeuw te maken zodat de elite op de latten kan’’, zei ze. ,,Water wordt steeds zeldzamer en hier is er één partij die het zich wil toe-eigenen om winst te maken. Dat is niet meer van deze tijd. Het klimaat hoort nu centraal te staan.’’

Vijf milieuorganisaties spanden een kort geding aan. De rechter heeft nu uitspraak gedaan. De aanleg van het waterbassin moet worden opgeschort. De rechtbank heeft ‘serieuze twijfels’ of de economische belangen wel zwaarder wegen dan de bescherming van de natuur. ,,De gevolgen van de aanleg zouden onherstelbaar zijn’’, aldus het vonnis.

Overwinning

De actievoerders zijn tevreden. ,,Dit is een prachtige overwinning voor iedereen die de natuur wil verdedigen’’, zei de regionale politica Fabienne Grébert van De Groenen. ,,We moeten samen gaan nadenken over hoe we willen omgaan met de bergen, met de natuur. En dat betekent voor ons in ieder geval: een einde maken aan subsidies voor sneeuwkanonnen.’’

Quote We hebben gewonnen, het bos is gered bezetters van Extinction Rebellion

De bezetters van Extinction Rebellion hebben aangekondigd het natuurgebied nu te zullen verlaten. ,,We hebben gewonnen, het bos is gered. We willen geen nieuwe projecten meer waarbij bergen worden opgeofferd voor skiërs.’’

Volledig scherm © AFP

Het vonnis van de rechter geeft nog geen definitief uitsluitsel. De rechtbank zegt dat ‘voorlopig’ niet mag worden begonnen met de aanleg van het bassin. In de tussentijd zal de zaak inhoudelijk worden bestudeerd. Hoe zwaar zijn de economische argumenten van La Clusaz? En hoe steekhoudend is het pleidooi voor de natuur?

De definitieve uitspraak kan nog wel eens vele maanden op zich laten wachten. Tot die tijd zullen de sneeuwkanonnen het zonder het waterbassin moeten doen. De Groenen hoopt met bestuurders om tafel te gaan voor overleg over duurzaam toerisme. De burgemeester van La Clusaz was niet bereikbaar voor commentaar.



