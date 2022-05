Franse reddingsoperatie met drone voor verdwaalde orka in Seine: ‘We zijn erg bezorgd’

Het zeezoogdier zwemt in zoetwater in de rivier halverwege Le Havre en Rouen, zo’n 60 kilometer verwijderd van de oceaan.

De orka zwemt alleen maar heen en weer, lijkt erg verzwakt en heeft weinig kansen tot overleven. Met de inzet van walvisgeluiden willen experts vermijden dat een schip moet worden ingezet voor de reddingsoperatie, wat het verzwakte dier nog meer stress zou bezorgen.

Mogelijk jong dier

De orka werd werd volgens de krant La Voix du Nord op 16 mei voor het eerst gesignaleerd in de monding van de Seine, tussen La Havre en Honfleur. Het dier dook eerder ook al een paar keer op voor de Franse noordkust. Orka’s komen gewoonlijk voor langs de kusten van Schotland, IJsland en Noorwegen en verder naar het zuiden in de Atlantische Oceaan. Het is niet duidelijk of de orka is afgedwaald wegens ziekte. Mogelijk gaat het om een jong dier dat zijn groep is kwijtgeraakt.

Het dier wordt op afstand met een drone gevolgd, vertellen deskundigen aan persbureau Reuters. Dit is besloten tijdens een meeting tussen nationale en internationale wetenschappers. Met het uitzenden van speciale orka-communicatie wordt geprobeerd het dier terug naar zee te krijgen.

Drone

,,Dankzij de inzet van deze methoden die we van honderden meters afstand in kunnen zetten hoeven we geen schepen in te zetten”, aldus de prefectuur Seine-Maritime in een verklaring. ,,Daardoor kunnen we de stress waarin het dier wordt blootgesteld zo minimaal mogelijk houden.”

Deskundigen zijn niet erg hoopvol over de kansen de orka terug te leiden naar de oceaan. ,,We zijn erg bezorgd. Zijn gezondheidssituatie gaat achteruit”, zei deskundige Gérard Mauger namens de Franse onderzoeksgroep voor zeezoogdieren GECC eerder al tegen het Franse persbureau AFP. ,,Des te langer de orka rondzwemt in zoetwater, des te harder het dier achteruit gaat. Het is lastig om een manier te vinden om de orka te laten terugkeren naar het zoute water.”

De orka is naar schatting tussen de 4 en 5 meter lang en het gaat waarschijnlijk om een mannetje.

