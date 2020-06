'Franse regering haalt IS-kinderen uit Syrië naar Frankrijk’

De Franse regering heeft meerdere kinderen van radicaalislamitische IS-strijders opgehaald uit het noordoosten van Syrië en naar Frankrijk gebracht. Het gaat om kinderen van Franse IS-strijders die zijn gedood of in de gevangenis zitten. Dat zegt een Frans analysecentrum voor terrorisme (CAT) te hebben vernomen.

Een deel van de IS-kinderen is wees. Bij de anderen zouden de moeders toestemming hebben gegeven voor de repatriëring, die zondagochtend zou zijn geweest. De kinderen zaten vast in kampen van de Koerden. De regering in Parijs noemde de teruggebrachte kinderen erg jong en kwetsbaar. De moeders zouden niet naar Frankrijk mogen. Frankrijk haalde eerder al kinderen van jihadisten terug, ook voor Nederland. Naar verluidt zitten er deze keer geen Nederlandse kinderen onder.

Vorig jaar juni bevestigde Den Haag de repatriëring door Frankrijk van twee jonge weeskinderen van IS-strijders uit een kamp in Syrië. De kinderen zaten daar onder erbarmelijke omstandigheden. Er zitten nog veel meer Nederlandse kinderen in Syrië vast.

De repatriëring van IS-kinderen is een gevoelige kwestie. Voorstanders noemen het een gebaar van menselijkheid, tegenstanders vrezen de import van terreur.

In detentiekampen in het noorden van Syrië zitten zo’n 35 vrouwelijke Nederlandse Syriëgangers en hun 90 kinderen. Veel van hen reisden naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS of een andere jihadistische organisatie, maar ontvluchtten de organisatie of werden gevangen genomen door Koerdische strijdkrachten. De vrouwen en kinderen willen terug naar Nederland, maar het ministerie stelt al jaren dat het te gevaarlijk is om ze op te halen en dat hun terugkeer een gevaar kan vormen voor de nationale veiligheid.