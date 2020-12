Franse ‘ronselaar’ van Jeffrey Epstein opgepakt

In 1988 kwam hij voor het eerst in opspraak. Op de Amerikaanse televisie vertelde een model dat ze door hem gedrogeerd en verkracht zou zijn. In de jaren 90 verscheen een boek met soortgelijke verhalen van andere modellen.

Meisjes

Eind jaren 90 raakte de Fransman bevriend met Jeffrey Epstein. Hij zou in een appartement van Epstein in New York hebben gewoond. ,,In ruil daarvoor kreeg Epstein meisjes’’, vertelde een medewerkster van Brunel later.

,,Hij trok me zijn slaapkamer in. Ik weet nog dat hij mijn shirtje kapot scheurde, en dat ik me probeerde te verweren. Daarna probeerde hij me te penetreren’’, vertelde Thysia Huisman over een ontmoeting in 1991. In oktober verscheen van haar een boek over haar modellencarrière en over Brunel en Epstein.