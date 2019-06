Franse stad Grenoble sluit zwembaden in hitte om rel over boerkini

Directeur World Press Photo: foto verdronken migranten potentieel nieuw icoon

26 juni De tragische foto van een migrantenvader en zijn dochtertje die verdronken onderweg naar de VS, roept wereldwijd hevige reacties op. ,,Een goede foto doet iets in je hoofd, in je hart of in je maag’’, verklaart directeur Lars Boering van World Press Photo.