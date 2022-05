Franse uitvinder en waaghals Franky Zapata crasht met flyboard en stort in meer

De Franse uitvinder van de ‘flyboard’, Franky Zapata, is zaterdag met zijn uitvinding in het water terechtgekomen. Dat gebeurde tijdens een evenement voor watervliegtuigen in de Franse kustplaats Biscarosse. De voormalige jetski-kampioen raakte lichtgewond bij de crash.

Op amateurbeelden is te zien hoe de 43-jarige waaghals kort nadat hij was opgestegen al kronkelend naar beneden stortte. Dit gebeurde nadat hij op zo’n 15 meter hoogte de controle over de vliegplank verloor.

Zapata kon volgens Franse media snel door de hulpdiensten uit het water worden gehaald. Hij was bij bewustzijn en raakte lichtgewond. Wel werd hij uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis.

Zapata, in de Franse volksmond bekend als ‘de vliegende man’, zou dit weekend verschillende keren optreden met zijn uitvinding. De burgemeester van Biscarosse, Hélène Larrezet, heeft als gevolg van het incident alle optredens geannuleerd. Deze worden naar verwachting op een later moment ingehaald.

Historisch

In 2019 werd Zapata even wereldberoemd toen hij op historische wijze erin slaagde om het 35 kilometer brede Kanaal over te steken met zijn uitvinding. De Fransman steeg toen op vanaf Sangatte in Frankrijk en kwam met zijn flyboard slechts 20 minuten later aan de overkant aan de grond in het Engelse St. Margaret’s Bay, niet ver van Dover. Daar zwaaide Zapata vanaf zijn board naar de mensen die hem onthaalden.

Het board werd voortgestuwd door vijf mini-turbomotoren, waarmee tien minuten gevlogen kon worden totdat de brandstof moest worden aangevuld. Dat gebeurde midden op zee vanuit een schip. Volgens Zapata zelf bereikte hij toen een topsnelheid van tussen 160 en 170 kilometer per uur.

Kleurenblindheid

Een eerdere poging eerder dat jaar mislukte door deining tijdens het bijtanken. De 40-jarige Fransman zei daarover dat hij het gas op het verkeerde moment losliet en daardoor in het water viel. ,,De laatste vijf tot zes kilometer heb ik er echt van genoten. Of dit een historische gebeurtenis is of niet, ik ben niet degene die dat beslist, de tijd zal het leren. We hebben drie jaar geleden een machine gemaakt en nu zijn we het Kanaal overgestoken”, vertelde een huilende Zapata aan verslaggevers bij aankomst.

Zapata bouwde de flyboard omdat hij door zijn kleurenblindheid geen helikopterpiloot mocht worden.

Volledig scherm Uitvinder Franky Zapata is bij een demonstratie van een flyboard neergestort.

