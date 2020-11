Fransen mogen van Macron wel samen Kerstmis vieren

Delen per e-mail

Dat maakte president Emmanuel Macron op televisie bekend. ,,De piek van de tweede golf is voorbij’’, zei de president. ,,Maar er zullen nog weken voorbij gaan vóór we het virus onder controle hebben.’’

Macron zei dat het aantal besmettingen flink is gedaald en dat de druk op ziekenhuizen ook voorzichtig afneemt. Kort vóór zijn televisietoespraak werd bekend dat in Frankrijk, sinds het begin van de epidemie, meer dan 50.000 mensen aan corona zijn overleden. In 24 uur kwamen er 1005 stergevallen bij, waardoor het officiële dodental op 50.237 ligt.

Macron wil de regels voorzichtig en geleidelijk versoepelen. Zodra de lockdown wordt opgeheven op 15 december, gaat een avondklok gelden tussen 21.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s morgens. Dat moet voorkomen dat mensen te veel en te vaak samenkomen op straat. Alleen op kerstavond en tijdens oud en nieuw mogen mensen wel ’s avonds naar buiten.

Kerken

Vanaf aanstaande zaterdag worden sommige regels alvast versoepeld. Winkels mogen dan weer open, als ze zich aan speciale regels houden. Kerken mogen weer diensten organiseren met maximaal 30 gelovigen. En de Fransen mogen vanaf zaterdag drie uur per dag naar buiten om een luchtje te scheppen in een straal van 20 kilometer rond hun huis. Nu is dat nog maar één uur, binnen een straal van 1 kilometer.

President Macron acht het uitgesloten dat Fransen al tijdens de kerstvakantie op wintersport kunnen. Alle skigebieden zijn nu nog dicht vanwege corona. ,,We willen daar snel een beslissing over nemen. Ik hoop dat de skispistes in de loop van januari weer open kunnen’’, zei Macron.

Afgelopen maandag spraken vertegenwoordigers van de Franse skisector – waar zo’n 120.000 mensen werkzaam zijn – al met een ministersdelegatie van de regering. Ook toen werd gezegd dat het nog ‘te vroeg’ was om te beslissen over de wintersport. ,,Het hangt helemaal af van de gezondheidssituatie en hoe die zich ontwikkelt’’, zei een regeringswoordvoerder.

Ski-ongelukken

In de bedrijfstak is daar begrip voor. ,,De ziekenhuizen in onze regio hebben hun handen nog vol aan coronagevallen. Je moet er niet aan denken dat daar ook nog gewonden van ski-ongelukken bij komen’’, zei burgemeester Jean-Luc Boch van La Plagne, een populair skigebied in de Franse Alpen.

President Macron zei op televisie dat hij verwacht dat in Frankrijk eind december of begin januari een begin wordt gemaakt met vaccineren tegen corona. ,,Maar een vaccinatie wordt niet verplicht.’’

Volledig scherm President Macron. © REUTERS

