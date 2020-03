Fransen vluchten massaal naar virusvrij eiland

Belle-Île-en-Mer is een populair vakantie-eiland. Er wonen maar 5000 mensen maar in de zomermaanden komen duizenden Fransen er massaal naar hun tweede huisje. Dat lijken ze nu ook te doen. In Frankrijk zijn quarantainemaatregelen afgekondigd. Maar voor die op dinsdagmiddag ingingen, besloten veel mensen hun kleine appartementen in bijvoorbeeld Parijs te verlaten.



,,Wij wonen met twee kinderen in Parijs op 60 vierkante meter. Dan zitten we liever hier in ons vakantiehuis’’, zei een Parisienne in Le Télégramme.



Het virusvrije Bretonse eiland leek een veilige vluchtplaats. Maar Belle-Île-en-Mer is niet berekend op een grote toestroom in crisistijd, waarschuwen de plaatselijke autoriteiten.