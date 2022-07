Fransman die 54 vrouwen verkrachtte moet 20 jaar de cel in

De Franse serieverkrachter Dino Scala is veroordeeld tot 20 jaar cel. Volgens de rechter staat vast dat hij tussen 1988 en 2018 zeker 54 vrouwen verkrachtte, probeerde te verkrachten of aanrandde. Zijn slachtoffers waren 13 tot 48 jaar oud. Voor twee verkrachtingen waarvan hij werd beschuldigd staat volgens de rechter niet vast dat Scala de dader was.

Een van de vrouwen die door Scala is aangevallen, Mélanie, stond huilend van blijdschap in de rechtbank na het vonnis. ,,Ik huil alleen al omdat ik hoorde dat hij schuldig is bevonden’’, vertelde ze. ,,Na zo veel jaren wachten. Eindelijk. Dat is de overwinning voor mij. Pas daarna hoorde ik welke straf hij krijgt.’’

Een ander slachtoffer, Clara, was juist teleurgesteld. ,,Hij krijgt twintig jaar, maar wij slachtoffers voelen levenslang de gevolgen.’’ Ook één van de advocaten van de slachtoffers was ontevreden. ,,Twintig jaar cel is erg weinig voor zoveel vernietigde levens. Hij heeft langer vrouwen aangevallen dan hij nu de cel in moet.’’

Zelfde manier van werken

De 61-jarige Scala – getrouwd, vader en opa – woonde in Noord-Frankrijk, vlakbij de Belgische grens. Hij ging altijd op precies dezelfde manier te werk. Hij viel vrouwen altijd ’s morgens vroeg aan op straat, voor hij naar zijn werk ging. Scala droeg altijd gezichtsbedekking en benaderde zijn slachtoffers van achteren, zodat ze nooit zijn gezicht zagen. Scala liep uiteindelijk tegen de lamp in 2018 nadat zijn auto met bewakingscamera’s was gezien in een Belgisch stadje.

In de rechtbank zei hij voor het eerst excuses te willen maken aan zijn slachtoffers. ,,Ik heb veel kwaad gedaan. Toen ik de vrouwen aanviel was ik me niet bewust van het leed dat ik aanrichtte.’’ Scala zei na een eventuele vrijlating niet in herhaling te zullen vallen en zei bereid te zijn tot een ‘chemische castratie’.

In een aparte procedure heeft de Franse rechter bepaald dat de 54 vrouwen die hij aanviel een schadevergoeding krijgen van opgeteld 459.000 euro. Het is nog niet bekend of Scala beroep aantekent tegen het vonnis.

Volledig scherm Rechtbanktekening van Dino Scala. © AFP