FreeBritney-beweging viert succes: ‘We zijn zo trots’

DRONEBEELDEN LIVE | Al 57 doden in Duitsland en België, inwoners acht Limburgse gebieden moeten huizen uit

20:31 Het dodental als gevolg van het noodweer in het westen van Duitsland is opgelopen tot 49. In België kwamen door de zware regenval, overstromingen en het instorten van huizen al zeker acht mensen om het leven. Veel gemeenten zijn afgesneden van de buitenwereld. Koning Willem-Alexander betuigde in een telefoongesprek met de commissaris van de Koning zijn steun aan de inwoners van de getroffen gebieden in Zuid-Limburg. Een deel van het kabinet komt donderdagavond bijeen voor crisisoverleg vanwege de overstromingen in de regio. Volg alle ontwikkelingen rondom het noodweer in Nederland, Duitsland en België in ons liveblog hieronder.