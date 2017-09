Frida de reddingshond is de held van Mexico

'Superhond' Frida is in Mexico een echte heldin. De reddingshond heeft in haar carrière al zeker 50 mensen gered. Ook na de aardbeving begin deze maand heeft ze 12 mensen levend onder het puin vandaan kunnen halen. Met een veiligheidsbril en sokjes aan zoekt ze samen met andere honden naar overlevenden.