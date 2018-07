Frustraties bij nabestaanden over rapport verdwijning MH370

Onderzoekers presenteerden maandag in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur het langverwachte, 1500 pagina's tellende, rapport van de Maleisische overheid over één van de grootste luchtvaartmysteries uit de geschiedenis.

Hoofdonderzoeker Kok Soo Chon tijdens de persconferentie over het verdwijnen van vlucht MH370. Het passagierstoestel, een Boeing 777 van Malaysia Airlines, verdween in 2014 op een lijnvlucht van Kuala Lumpur naar Peking met 239 mensen aan boord. Hoewel wrakstukken op verschillende plekken zijn aangespoeld, werden de zogenoemde zwarte dozen die kunnen uitwijzen wat er gebeurde, nooit gevonden.

Het Maleisische onderzoeksteam noemde diverse mogelijke oorzaken voor de verdwijning. Er zou geen sprake zijn geweest van een zelfmoordvlucht van de piloot. Maar niet wordt uitgesloten dat 'systemen zijn gemanipuleerd'. De onderzoekersresultaten zijn eerst voorgelegd aan familieleden van de verdwenen passagiers.

Frustratie

De frustratie onder nabestaanden was na afloop van de presentatie groot. Grace Nathan, dochter van een van de passagiers aan boord van MH370 verwoordde haar beleving als volgt op haar Facebookpagina: 'Dames en heren, na 4,5 jaar onderzoek zijn we tot de volgende conclusies gekomen: 1. We weten niet wat er is gebeurd. 2. We weten niet waarom het is gebeurd. 3. We weten niet hoe het is gebeurd. 4. We weten niet of er ooit iets aan gedaan zal worden.'

Grace Nathan spreekt namens de nabestaanden op de persconferentie bij de presentatie van het onderzoeksrapport.

Nathan kan zich moeilijk vinden in de conclusie dat het kennelijk niet aan de apparatuur van het vliegtuig lag. Ze noemt het onbestaanbaar dat niet een van de vier noodlocaliseringszenders (de zogeheten Emergency Location Transmitters of ELT's) een noodsignaal heeft afgegeven. Deze ELT's zijn juist aan boord om in geval van nood de locatie van het toestel door te geven, maar alle vier zwegen ze.

In het bagageruim van het toestel lag ook voor 221 kilo aan lithium batterijen. Er is gespeculeerd dat een daarvan mogelijke zou kunnen hebben gevonkt waardoor vuur aan boord kan zijn ontstaan. De onderzoekscommissie verwerpt deze theorie - volgens sommigen te makkelijk - op basis van eerder ervaringen: nooit eerder is een incident gemeld met een dergelijke vracht. Wel werd onthuld dat de bewuste lading lithium batterijen niet is gescand op het vliegveld van Kuala Lumpur omdat de lading niet in het apparaat paste. Als dat wel was gebeurd waren problemen mogelijk aan het licht gekomen.

Het 1500 pagina's tellende onderzoeksrapport.

De onderzoekscommissie mag dan niet weten wat er gebeurde, maar er worden in het onderzoek wel algemene aanbevelingen gedaan. Die gaan van betere localiseringssystemen tot betere training en medische controles van de bemanning, betere werkroosters en betere scans van bagage. Een deel hiervan is al eerder overgenomen door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

Volgens een eerdere analyse van de Australische regering zou het toestel lang door zijn gevlogen in onbekende richting, totdat de brandstof op was. Daarna zou het als een steen zijn gevallen met een hoogteverlies van 8000 meter per minuut.