Gap door het stof voor 'onjuist' China-shirt

Gap zei in een verklaring dat het kledingstuk in China uit de schappen is gehaald. ,,Gap Inc. respecteert de soevereiniteit en territoriale integriteit van China'', benadrukte het bedrijf op microblog Weibo. Het kledingbedrijf zei dat een foutieve kaart is afgedrukt op de shirts. ,,We bieden onze oprechte excuses aan voor deze onbedoelde fout.''