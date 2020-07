Gasbel verhit aartsrivalen Turkije en Griekenland

Wellicht had Angela Merkel, bondskanselier van de huidige EU-voorzitter Duitsland, dat in haar achterhoofd toen ze afgelopen dinsdag met zowel de Turkse president Erdogan als de Griekse premier Mitsotakis belde. Dat haalde de druk enigszins van de ketel. Het Turkse onderzoeksschip ligt nog steeds in de haven van Antalya, maar Ankara verzekert dat het nog tot 2 augustus zijn missie kan volbrengen. De Europese Commissie en de Verenigde Staten hebben inmiddels hun steun aan Griekenland uitgesproken.



De veelal Griekse toeristen op Kastellorizo wachten de situatie niet langer af; die pakten de afgelopen dagen hun biezen, melden media in Griekenland. De kwestie heet er een crisis, en bepaalt al dagenlang het nieuws. De angst voor de grote buurman is historisch verklaarbaar - in het huidige Griekenland heersten vierhonderd jaar lang de Ottomanen. Maar ook de recente geschiedenis bezorgt de Grieken argwaan. Ze vrezen dat Erdogan, wiens populariteit bij zijn kiezers daalt nu Turkije economisch in het slop zit, de dreigementen gebruikt om zijn blazoen op te poetsen. In maart nog riep Turkije vluchtelingen op naar Griekenland te gaan, en bracht de overheid hen zelfs in bussen naar de grens.



De Turkse kustwacht zou ook een oogje dichtknijpen als migranten per bootje de Egeïsche Zee proberen over te steken. Cultureel-historische pijn is er ook. Vrijdag nog werd de Hagia Sophia in Istanboel in gebruik genomen als moskee, terwijl die gebouwd is als een van de belangrijkste Grieks-orthodoxe kathedralen ooit. Terwijl duizenden moslims er het vrijdaggebed hielden, luidden in Griekenland als teken van rouw de kerkklokken.