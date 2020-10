Gearresteerde Mexicaanse ex-minister steunde drugssmokkel naar VS

De 72-jarige gepensioneerde generaal Salvador Cienfuegos Zepeda, een van de invloedrijkste militairen in Mexico, werd donderdag op de luchthaven van Los Angeles aangehouden. Hij blijft voorlopig vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel en het witwassen van opbrengsten, zo heeft een rechter besloten. Cienfuegos was van 2012 tot 2018 minister van Defensie onder president Enrique Peña Nieto.

Cienfuegos werd aangehouden nadat er een aanklacht was ingediend bij een rechtbank in New York. Hij wordt ervan beschuldigd zijn positie te hebben misbruikt om het Beltran-Leyva-drugskartel te beschermen, operaties tegen rivaliserende bendes te leiden en zeetransporten te regelen voor drugssmokkel.

Het drugskartel wordt in Mexico verder nog beschuldigd van de handel in honderden vuurwapens en het plegen van ‘talloze gruwelijke gewelddaden, waaronder marteling en moord’.

Het is voor het eerst dat een voormalig Mexicaanse minister van Defensie is aangeklaagd en aangehouden. Aanklagers zullen naar verwachting komende week vragen Cienfuegos, die als bijnaam El Padrino of The Godfather heeft, over te laten plaatsen naar New York zodat hij daar terecht kan staan.