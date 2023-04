Gebakken vleermuizen en vis in ongekoelde laadruimte van vrachtwagen, bizarre vangst met een luchtje

Oververhit­te fietsaccu veroor­zaakt dodelijke brand in New York, twee kinderen omgekomen

Bij een fatale brand in een appartementencomplex in New York zijn maandag twee kinderen om het leven gekomen. Volgens de politie is de oorzaak van de brand een oververhitte accu van een e-bike die in het trappenhuis met een verlengsnoer werd opgeladen.