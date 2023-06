Gebouw stort in na brand en explosie in Parijs: zestien gewonden, van wie zeven in kritieke toestand

De autoriteiten vermoeden dat een gasexplosie de oorzaak is, omdat er een gaslek was. De gevel van het gebouw is op straat terechtgekomen, zegt de politie. Op beelden zijn grote rookpluimen en puin te zien. Afgaand op de beelden lijkt het te gaan om een school van de Paris American Academy in een historisch pand in het vijfde arrondissement.