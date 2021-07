Gedetineerden houden twee cipiers met scheermesjes gegijzeld in Zweedse gevangenis

De nijpende situatie speelt zich af in Hällby, zo’n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Stockholm. De gedetineerden zijn volgens lokale media veroordeeld voor moord en zouden gewapend zijn met scheermesjes. Ze barricadeerden zich in een cipiersruimte, waar ze twee bewakers - een man een vrouw - gevangen houden. Ze hebben de beveiligingscamera's afgedekt en eisen een helikopter, meldt nieuwssite The Local.



De gijzelnemers vroegen daarnaast ook pizza voor alle twintig gedetineerden van hun afdeling. Kort daarna was op foto’s te zien hoe agenten pizzadozen in een auto aan het laden waren. Volgens de krant Aftonbladet zouden de gedetineerden een van de gijzelaars vrijlaten in ruil voor de pizza's, maar de politie kon dat niet bevestigen.



,,Dit is een hele gevaarlijke situatie’’, aldus een woordvoerder van de Zweedse gevangenisdienst. Wel zou er sprake zijn van een zogeheten ‘bevroren situatie’, wat inhoudt dat de andere gedetineerden in hun cellen zitten.