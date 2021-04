Gediskwalificeerde ‘miss’ alsnog gekroond tot mooiste van Sri Lanka

duitse erfgename ‘Nep-influencer (30) die New Yorkse jetset bedroog met miljonairs­le­ven, wordt VS uitgezet’

3 april Een Russische vrouw die zich in New York voordeed als steenrijke Duitse erfgename terwijl ze eigenlijk geen cent te makken had, dreigt op korte termijn de Verenigde Staten uitgezet te worden. De door verzinsels beroemd geworden Anna Sorokin (30) blijkt niet langer in het bezit van een geldig visum. Ze is vorige week donderdag door de immigratiedienst aangehouden, melden Amerikaanse media.