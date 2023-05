Geen bank, geen bereik en maar één baby: Spaanse binnenland raakt steeds een beetje leger

Spanningen tussen Turkije en Duitsland na versprei­ding van privégege­vens Erdogan-critici

Duitsland heeft de Turkse ambassadeur in Berlijn ontboden. Aanleiding is het openbaar maken van woonadressen en andere gegevens om tegenstanders van de Turkse president Erdogan in Duitsland te intimideren. Ankara ontkent de beschuldigingen.