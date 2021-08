Geen Brit gelooft een woord van wat ‘Randy Andy’ zegt: prins is koninklijke paria

Opmars Taliban: zesde hoofdstad ingenomen, Afghaanse troepen in tegenaan­val om Kunduz

9 augustus Afghaanse commando’s zijn maandag een tegenaanval gestart om Kunduz, nadat de Taliban de stad zondag veroverden. De moslimextremisten namen vandaag de controle over in Aybak in de noordelijke provincie Samangan. Dat is de zesde hoofdstad in vier dagen tijd die is veroverd.