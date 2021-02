Geen cel voor Belgische agent die Mawda (2) doodschoot, wel voor bestuurder smokkelbusje

De Belgische politieagent die bij de achtervolging van mensensmokkelaars in mei 2018 per abuis een Iraaks-Koerdische peuter doodschoot, hoeft niet de cel in. De rechter acht hem wel schuldig, maar hield het bij een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een boete.

De agent probeerde bijna drie jaar geleden tijdens een wilde achtervolging in de buurt van het Zuid-Belgische Bergen een bestelbusje tot stoppen te dwingen waarin mensensmokkelaars de 2-jarige Mawda en haar familie naar het Verenigd Koninkrijk wilden brengen. Het schot dat hij daarbij loste, naar eigen zeggen per ongeluk, werd het meisje fataal.

Het Openbaar Ministerie had een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen hem geëist. De politieman verklaarde tijdens het proces dat hij het kind niet gezien had en er ook geen informatie over had gekregen. Hij zou gevuurd hebben in de richting van het voorwiel van het busje, met de bedoeling de band lek te schieten. De rechtbank achtte die uitleg plausibel en oordeelde dat de agent de dood van Mawda niet gewild heeft. Hij is wel onvoorzichtig geweest bij het gebruik van zijn wapen. ,,Hij had moeten weten dat er een risico was dat er mensen gewond zouden raken”, citeert Het Laatste Nieuws.

De bestuurder van het busje kreeg vier jaar gevangenisstraf. Hij ontkende het busje te hebben bestuurd, maar de rechtbank achtte afdoende bewezen dat de man achter het stuur zat. ,,Hij had geen respect voor de autoriteiten en bleef volharden, zelfs toen inzittenden van het busje hem smeekten te stoppen.”

Een tweede verdachte, die meereed in het busje, gaat vrijuit wegens gebrek aan bewijs. Rasol D.A. werd door het Openbaar Ministerie beschouwd als de begeleider van de bestelwagen. Zijn betrokkenheid was alleen gebaseerd op de verklaring van een anonieme getuige. Volgens de rechtbank waren er niet voldoende elementen om te stellen dat hij mededader is.

Verblijfsvergunning

De ouders van Mawda mogen in België blijven, werd eerder op de dag bekend. Tot de rechtszaak zou zijn afgerond hoefden ze al niet terug naar hun eigen land. Maar inmiddels hebben ze ook een permanente verblijfsvergunning gekregen.

Dat is niet meer dan “normaal”, vindt de Belgische staatssecretaris Sammy Mahdi (Asiel). ,,Deze ouders hebben een trauma meegemaakt. Hun kind ligt hier begraven. Soms moet je niet alle keuzes van ouders begrijpen, om hen rust te laten vinden.” Mahdi wil het gezin de “rust en vrede geven zodat ze vreedzaam kunnen rouwen”.

Volledig scherm Vader Ali Shamdin (25) en moeder Amir Perhast (24) tijdens de stille mars op 30 mei 2018, voorafgaand aan de begrafenis van hun dochter. © BELGA

Kind getoond

De ouders van Mawda deden twee weken na het drama voor het eerst hun verhaal in een interview met De Morgen. ,,,De chauffeur van het busje is verantwoordelijk omdat hij verder is blijven rijden maar de politie had nooit mogen schieten. Zeker niet nadat we hen hadden getoond dat er kinderen en vrouwen aan boord waren’’, zei vader Ali Shamdin (25) toen. ,,Een agent moet in staat zijn om op zulke momenten juist te reageren. De politie had de bestelwagen desnoods kunnen volgen tot die zonder benzine gevallen zou zijn.”

In het busje zaten 26 volwassenen van Koerdische afkomst en drie andere kinderen. Een politiepatrouille zag de veel te zwaar geladen Peugeot Boxer rijden en stelde al snel vast dat het kenteken ook niet klopte. Maar de chauffeur negeerde elk stopteken en ging er als een razende vandoor.

Volgens de politie, die het busje kilometers achtervolgde en ook schoten loste, hielden inzittenden tijdens de vlucht een kind buiten het raam. Het parket in Doornik stelde een onderzoek in naar onder meer mensensmokkel, het negeren van politieaanwijzingen en andere verkeersovertredingen.