Geen Nederlanders slachtoffer van brugramp Genua

Op de rand van de plek waar de brug is ingestort - zichtbaar op alle foto's - staat een vrachtwagen van de Italiaanse supermarktketen Basko. De twee inzittenden zagen op enkele meters voor hun ogen de brug wegzakken. Een woordvoerder van Basko zegt tegen deze krant dat de twee enorm geschrokken zijn. ,,De chauffeur is in shock en kan momenteel niet praten over het incident. Hij is onderzocht, zijn gezondheid is in orde.''



De Morandibrug is ongeveer 1100 meter lang. In het midden zakte een van de drie 90 meter hoge pylonen in. Twee rijbanen werden over een lengte van zo'n 200 meter mee de diepte in getrokken.



De ramp schokte heel Europa. Premier Mark Rutte betuigde gisteren via Twitter zijn medeleven. ,,Nederland leeft intens mee met Italië en ons hart is bij slachtoffers en nabestaanden.''