Geen nieuw proces voor Koerd Baybasin

De advocaat-generaal deed vijf jaar lang onderzoek naar de zaak en de bewijsvoering, die voor een groot deel bestaat uit gesprekken die de politie in 1997 en 1998 tapte. De Hoge Raad concludeert nu dat de verdediging geen nieuwe gegevens heeft ingebracht die tot een ander oordeel van een rechter zouden leiden. Ook is niets gebleken van een samenspanning tussen Turkije en Nederland. De beweringen over een complot zijn gebaseerd op niet-verifieerbare gegevens, stelt de Raad.



Baybasins raadsvrouw Adèle van der Plas was ontsteld en kondigde meteen een nieuw herzieningsverzoek aan, met nieuwe gegevens die volgens haar nog steeds boven komen drijven. Volgens haar heeft de Raad niet neutraal naar de 101 feiten gekeken die ze aanvoerde, maar is slaafs de advocaat-generaal gevolgd. ,,Dit is een schandvlek voor onze rechtsstaat. Ik had gehoopt op meer verstand en fatsoen'', zei ze.



De Hoge Raad stelt dat ze wel alles heeft bekeken. Er is een uitvoerig arrest, zei persraadsheer Marc Fierstra.