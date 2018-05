Geen Nobelprijs voor Literatuur door seksschandaal in toekenningscomité

Vluchte­ling weer massaal naar Grieken­land

3:00 Voor het eerst in jaren komen er meer vluchtelingen over land vanuit Turkije Griekenland binnen dan over zee. Ze worden vastgezet of slapen in tentjes of in de openlucht in steden als Thessaloniki, want in kampen is geen plaats meer. Terug naar Turkije hoeven ze niet - de route over land valt niet onder de Turkijedeal. De VN luidt de noodklok.