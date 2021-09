Gegevens dodelijke slachtoffers ingestorte flat VS gebruikt voor identiteitsfraude

Video Paus bidt voor Afghanen: Hopelijk in veel landen welkom

5 september Paus Franciscus hoopt dat Afghaanse evacués in veel landen welkom zijn, zei hij vandaag tijdens zijn zondagse zegen in Vaticaanstad. Ook zei hij dat het essentieel is dat jonge Afghanen een opleiding krijgen, duidelijk verwijzend naar de vorige periode onder de taliban toen onderwijs voor meisjes verboden was.