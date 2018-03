Geheimzinnigheid rond inzet van Amerikaanse Groene Baretten in Niger

Nieuwe drone-basisAmerikaanse soldaten blijken in Niger elf jihadisten te hebben gedood in een vuurgevecht met IS. Dat was in december maar werd tot deze week verzwegen door het Pentagon. Twee maanden eerder sneuvelden vier Amerikaanse soldaten in Niger, in een hinderlaag van jihadisten.

Waarom zit IS nu in Niger?

Na het instorten van het kalifaat in Syrië heeft IS een deel van zijn activiteiten verlegd, onder meer naar het onherbergzame grensgebied tussen Niger, Mali en Burkina Faso. Onder de noemer Islamic State Greater Sahara zijn de jihadisten daar aan een opmars bezig. Daarbij bevechten ze ook rivaliserende groepen die zich hebben verbonden aan de andere grote terreurorganisatie in het gebied, al-Qaeda. Beide willen hun kracht laten zien om nieuwe rekruten aan te trekken. In het arme Niger is 70 procent van de bevolking jonger dan 25 en vaak werkloos.

En de Amerikanen?

Het Amerikaanse leger heeft al een belangrijke drone-basis in de hoofdstad Niamey en bouwt een tweede basis in Agadez in het midden van het land. Van daaruit moeten onherbergzame gebieden langs de grens met Mali worden bewaakt. Samen met Franse en ook Nederlandse troepen (in Mali) worden inlichtingen verzameld over bewegingen van islamitische strijdgroepen en van mensensmokkelaars. Het Franse leger maakte gisteren bekend sinds februari - in de 'zone van drie grenzen' - zo'n 60 jihadisten te hebben gedood of gearresteerd.

Wat zegt het dat Amerikanen een vuurgevecht in Niger hebben verzwegen?

Het geeft aan dat de hinderlaag van oktober, waarbij vier Amerikaanse soldaten sneuvelden, geen geïsoleerd incident was. Amerikaanse Groene Baretten hebben formeel vooral een trainingsmissie in Niger, maar trekken er ook op uit, samen met soldaten uit Niger.

Een woordvoerster van Africa Command (dat de Amerikaanse militaire activiteiten in Afrika coördineert) zei dat bij het vuurgevecht in december ook twee zelfmoordjihadisten met een bomvest werden gedood. Er vielen geen Amerikaanse gewonden.

De laatste twee jaar zouden er in het gebied tien aanvallen zijn geweest op Amerikaanse troepen en 'trainingspartners'. Er heerst geheimzinnigheid over de Amerikaanse inzet omdat president Donald Trump geheime stukken zou hebben getekend die het leger en ook de CIA meer armslag geven om ver van het conventionele slagveld 'kill-or-capture'-operaties uit te voeren met drones of met special forces, zoals de Groene Baretten.

Hoe staat het ondertussen met het onderzoek naar de vier Groene Baretten die vorig jaar omkwamen?

Dat vordert langzaam. Familieleden weten officieel niet wat er is gebeurd. Pijnlijk was dat Islamitische Staat onlangs beelden van de helmcamera van een van de gesneuvelde soldaten vrijgaf. Daarop is te zien dat de vier soldaten weinig steun hadden in een gevecht tegen een overmacht. Een Amerikaan wordt minstens drie keer beschoten als hij al bloedend op de grond ligt.