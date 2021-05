Gehele EU wil oproepen tot staakt-het-vuren Gaza, behalve Hongarije

Van 32 tot 64 procent: grote vaccinatie­kloof tussen Democrati­sche en Republi­kein­se staten VS

15 mei In de Verenigde Staten is er een grote vaccinatiekloof ontstaan tussen Democratisch en Republikeins gezinde staten. In staten die vorig jaar voor president Joe Biden stemden, is gemiddeld al 52 procent van de bevolking minstens deels gevaccineerd. In de staten die naar Donald Trump gingen, is dat nog maar 40 procent.