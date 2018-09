Gejuich in India: rechtbank haalt streep door 158 jaar oud verbod op homoseks

Seks tussen dezelfde seksen in India werd in 2013 weer strafbaar, nadat het vier jaar toegestaan was geweest. De wet waarop het verbod is gestoeld, stamt uit de koloniale tijd India en is 158 jaar oud. Het wetsartikel uit 1860 stelde homoseksualiteit gelijk aan bestialiteit en bestempelde het als 'tegen de natuur'.



De vijf rechters tellende hoogste rechtbank schrapte de strafbaarheid vandaag, na tientallen jaren juridisch getouwtrek, unaniem. ,,Wat er in onze slaapkamer gebeurt, bepalen wij'', zegt activiste Shashi Bhushan opgelucht. ,,We voelen ons nu eindelijk gelijkwaardige burgers.''



Filmproducent Karan Johar, die zich via zijn films inzette voor de acceptatie van homo’s in India, is eveneens blij. ,,Zo trots vandaag'', zegt de Bollywoodfilmer op Twitter. ,,Dit is een opsteker voor de mensheid en gelijkwaardige behandeling. Ons land heeft eindelijk weer lucht!''