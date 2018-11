‘Gele hesjes’ welkom bij Franse premier, maar of dat wat oplost?

Terwijl de voorbereidingen voor nieuwe acties zaterdag in Frankrijk in volle gang zijn, wordt een delegatie van de ‘Gele hesjes’ morgen ontvangen door premier Edouard Philippe. De acties tegen de hoge brandstofkosten en belastingen gaan intussen gewoon door. Vandaag telde de politie wederom een kleine 300 blokkades, waar ongeveer 10.000 actievoerders aan meededen.

Het gesprek met Edouard Philippe is voor president Macron en zijn kabinet van cruciaal belang. Ze willen zo snel mogelijk de geest in de fles terug duwen. Sinds half november is Frankrijk in de greep van de acties van de zogeheten Gilets jaunes. Wat deze zomer via Facebook begon als een individuele actie tegen de hoge brandstofprijzen, is uitgemond in een volksopstand vanuit de provincie, tegen de macht van de elite, gevestigd in Parijs. Met president Emmanuel Macron als belangrijkste kop-van-Jut. Afgelopen zaterdag liep de tweede belangrijke protestdag in Parijs volledig uit de hand. Het kwam tot felle botsingen tussen oproerpolitie, actievoerders en toegesnelde relschoppers.

Kerncentrale langs de Rhône bij Bollène in Zuid-Frankrijk.

Macron kondigde afgelopen dinsdag een aantal maatregelen aan. Zo besloot hij tot sluiting van een aantal kolencentrales maar kondigde hij ook aan - om de Groenen te paaien - dat een deel van de kerncentrales zal worden gesloten. Hij kwam niet met het antwoord waar de actievoerders op hoopten: opschorting van de accijnsverhoging per 1 januari, dan wel accijnsverlaging, en lagere vaste lasten. In tegendeel: vandaag werd bekend dat de elektriciteitsprijs komend jaar met zo'n 2,5 procent stijgt en in 2020 nog eens met bijna 3,5 procent. Op de blokkades her en der in Frankrijk werd afgelopen dagen dan ook smalend gereageerd op de aankondigingen. ‘Ik hoor Macron praten over windparken op zee, maar ik hoor hem liever over onze pensioenen', aldus een actievoerder die werd geciteerd door dagblad Le Parisien.

Sinds maandag hebben de Franse gele hesjes een achttal woordvoerders. Twee van hen, initiatiefnemers Priscilla Ludosky en Eric Drouet, zijn dinsdag al langs geweest bij de minister van Milieu François de Rugy. Dat gesprek leverde niets op, behalve dat de uitnodiging voor de ontmoeting met Edouard Philippe werd gemeld.

Maar waar het even leek dat de Franse autoriteiten nu een regulier contact hadden met de Gilets jaunes, trok een van die woordvoerders zich al min of meer terug. Vrachtwagenchauffeur Drouet vindt zichzelf niet representatief, hij is niet aangewezen door mede-actievoerders, zegt hij. ‘Niemand kan op dit moment de gele hesjes vertegenwoordigen in een gesprek met de premier’, schrijft hij op Facebook.

Eric Drouet en Priscilla Ludosky (l) verlaten afgelopen dinsdag het ministerie van Milieu na hun gesprek met minister François de Rugy.

Zaterdag is de derde nationale actiedag van de ‘beweging’, die eigenlijk alleen maar bestaat uit lokale vrijwilligers, die ad hoc besluiten om een blokkade op te werpen voor een oliedepot of op een doorgaande weg. Toch is de economische schade al groot. Diverse supermarktbedrijven hebben het al over tientallen procenten schade, personeel van Peugeot moest enkele dagen het werk staken vanwege ontbrekende onderdelen. En ook Nederlandse supermarkten voelen de gevolgen van de blokkades, omdat vrachten vanuit Spanje, Portugal of Frankrijk zelf uren vertraging oplopen door de acties. In Bretagne heeft een groep actievoerders middenstanders opgeroepen om hele maand december geen btw te heffen en deze ook niet af te dragen aan het rijk.

Franse volk

Net als vorige week willen de Gilets jaunes vooral een landelijke demonstratie houden op de Champs-Elysées in Parijs. Afgelopen zaterdag trokken demonstranten ook naar die avenue, daartoe aangezet door Marine le Pen, de leider van extreem-rechts in Frankrijk. Nu roept ze de autoriteiten andermaal op om een demonstratie op de Champs-Elysées mogelijk te maken. ,,De Champs-Elysées zijn van het Franse volk. En de Gele hesjes zijn het volk van Frankrijk.’’ Stanislas Guérini, een vertrouweling van president Macron, noemt de huidige situatie ‘van beslissend belang voor de de komende jaren van het presidentschap'. Maar hij wil niet, zoals sommige van zijn partijgenoten, een moratorium op de CO2-belasting, die op 1 januari wordt verhoogd. Volgens een peiling eist twee derde van alle lokale volksvertegenwoordigers een ‘geste van de president', bijvoorbeeld het niet verhogen van de accijnzen per 1 januari.