Geliefde moederbeer doodgeschoten bij Italiaans dorpje, welpen vermist

Amarena, een beer die geregeld met haar kroost door Italiaanse dorpjes kuierde, is in de Abruzzen doodgeschoten door een 56-jarige man. Hij voelde zich naar eigen zeggen bedreigd. Er wordt in Italië met ontzetting gereageerd op de dood van de berin, die harmonieus samenleefde met de mens. Alles wordt in het werk gesteld om haar twee vermiste welpen op te sporen.

Op 26 augustus werd Amarena nog gefilmd toen ze met haar welpen San Sebastiano dei Marsi bezocht. Inwoners sloegen de beren van een afstand en met respect gade. Alles verliep, zoals ook al die andere keren, rustig.



Maar donderdag ging het niet zoals al die andere keren. Amarena werd met schotwonden levenloos aangetroffen in de buurt van het dorp San Benedetto dei Marsi, aan de rand van het nationaal park van de Abruzzen, Lazio en Molise. De 56-jarige schutter werd opgespoord en verklaarde dat de beer op zijn privéterrein was geweest. Hij schoot naar eigen zeggen uit angst, maar wilde het dier niet doden.



De parkbeheerders kunnen moeilijk geloven dat het om zelfverdediging ging. Volgens het parkbestuur was er ‘geen enkele reden’ voor de dood van Amarena. De beer had in het verleden schade aangericht aan landbouwgewassen en vee, maar vormde ‘nooit een gevaar voor mensen’. Die schade werd bovendien altijd door het park vergoed.



De dood van Amarena schokt de dorpelingen, vooral die van Villalago, het dorp dat door de jaren heen een toonbeeld van gastvrijheid is geweest voor de beer en haar welpen. ‘De gemeenschap van Villalago heeft jou en jouw welpen steeds verwelkomd en beschermd, zodat iedereen op respectvolle wijze het schouwspel van de natuur kon bewonderen’, aldus het dorpsbestuur.

Amarena wandelde vorige zaterdag nog met haar welpen door het Italiaanse dorp San Sebastiano dei Marsi in de Abruzzen.

Tragedie

De dood van de beer is ook een tragedie, omdat ze een van de weinige berinnen was die zich voortplantte en zo bijdroeg aan het behoud van de soort. Nu doen rangers er alles aan om haar nakomelingen te vinden, want de kans dat ze overleven zonder de nabijheid van hun moeder is klein. De welpen worden opgespoord met een taskforce bestaande uit carabinieri, parkwachters en dierenartsen. Er worden drones ingezet.



,,Er zijn geen straffen of sancties die Amarena weer tot leven kunnen brengen of de schade kunnen herstellen die is toegebracht aan haar familie en ons natuurlijk erfgoed”, zei een woordvoerder van de groene partij Europa Verde.



Er leven nog ongeveer zestig bruine beren in het Nationaal Park van de Abruzzen, Lazio en Molise. Begin dit jaar werd nog een bruine beer uit het park doodgereden door een auto.

In april werd in het noorden van Italië, in de regio Trentino, een jogger (26) gedood door een beer.

